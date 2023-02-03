Розвідка Естонії: вигравши час, українські Збройні сили, ймовірно, відійдуть від Бахмута

Командувач Розвідувальним центром Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що вигравши час для підготовки нових ліній оборони і завдавши росіянам значних втрат, українські Сил оборони ймовірно протягом наступних тижнів залишать Бахмут. Про це повідомляє естонське видання ERR.

"Наразі Збройні сили України все ще утримують місто, хоча всі дороги в місто з півночі, сходу і півдня відрізано, і єдиний вихід із міста – із заходу", – зазначив Гросбрег

Командувач розвідки нагадав, що Бахмут є головною метою російських сил.

"Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, щоб захистити інші райони і населені пункти, такі як Краматорськ і Слов'янськ", – сказав він