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2023-02-03
Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні
Турецький виробник отримав дорожню карту проєкту.
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Міністерство оборони України погодило з інвесторами місце розташування майбутнього центру для обслуговування, ремонту та модернізації виробів турецької збройної компанії Baykar. Про це розповів начальник головного управління земель та фондів Міноборони полковник Борис Закутній в інтерв'ю
"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розповів військовий.
Віталій Кононученко, ZN.ua