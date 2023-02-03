Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні

Міністерство оборони України погодило з інвесторами місце розташування майбутнього центру для обслуговування, ремонту та модернізації виробів турецької збройної компанії Baykar. Про це розповів начальник головного управління земель та фондів Міноборони полковник Борис Закутній в інтерв'ю АрміяInform .

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розповів військовий.