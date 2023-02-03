Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні

Турецький виробник отримав дорожню карту проєкту.

Міноборони узгодило, де буде побудовано завод компанії Baykar в Україні
© Defense Express

Міністерство оборони України погодило з інвесторами місце розташування майбутнього центру для обслуговування, ремонту та модернізації виробів турецької збройної компанії Baykar. Про це розповів начальник головного управління земель та фондів Міноборони полковник Борис Закутній в інтерв'ю АрміяInform.

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування центру та розроблено проєкт дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", - розповів військовий.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІНімеччина схвалила постачання Україні 88 танків Leopard 1 — ЗМІ
ЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – БоррельЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – Боррель
Фінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в УкраїніФінляндія та інші 19 країн працюють над створенням сецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні
Німеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — BloombergНімеччина веде переговори зі Швецією про постачання Україні ЗРК IRIS-T — Bloomberg
США направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – BloombergСША направлять Україні бомби наземного базування Boeing із GPS-наведенням – Bloomberg
Наступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУНаступні пів року на полі бою в Україні будуть ключовими — глава ЦРУ
Сунак не виключає можливість передачі Україні винищувачівСунак не виключає можливість передачі Україні винищувачів
Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»Серед росіян зростає підтримка війни в Україні – «Левада-центр»
Бен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили СШАБен Ходжес закликає передати Україні іранську контрабандну зброю, яку перехопили сили США
Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?Foreign Affairs: Що Україні потрібно, щоб визволити Крим?
Последние новости
Подгружаем последние новости