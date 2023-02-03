Втрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYT

Це у вісім разів більше, ніж США втратили за два десятиліття війни в Афганістані, інформує ZN.ua.

Втрати Росії у війні проти України становлять 200 тисяч убитими й пораненими – NYT
© Радио Свобода

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила на фронті близько 200 тисяч військових вбитими й пораненими. Про це йдеться у статті The New York Times.

Як пише видання, такі цифри у своїх оцінках озвучують американські та європейські посадовці. Вони їх вважають дуже великими.

«Ці втрати лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані», – зазначає видання.

Також у статті йдеться, що особливо великих втрат Росія зазнала під час запеклих боїв за Бахмут і Соледар. Проте аналітики підкреслили, що втрати живої сили не є стримувальним чинником для Путіна і він на них не зважає.

«Він готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша їх кількість може підірвати його політичну підтримку, – стверджується в публікації. – Москва завжди кидала у бій людей, яких вважає витратним матеріалом, зокрема під час Другої світової війни».

Також експерти говорять про «незліченну кількість проблем» з постачанням у російській армії – військовим РФ бракує артилерії та боєприпасів, і цей дефіцит командування компенсує, використовуючи як гарматне м’ясо в'язнів з колоній.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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