Американська компанія пропонує Україні безпілотники Reaper за один долар

Київ має сплатити лише за підготовку та доставку БПЛА та їх технічне обслуговування, інформує ZN.ua.

Американська компанія пропонує Україні безпілотники Reaper за один долар
© Центральне командування повітряних сил США

Американський виробник зброї пропонує уряду України продати два безпілотники Reaper MQ-9 за долар, щоб допомогти країні захиститися під час підготовки до очікуваного контрнаступу Росії. За інформацією The Wall Street Journal, таку пропозицію зробив Лінден Блу, головний виконавчий директор General Atomics, яка виробляє Reapers.

Угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну та ще близько 8 мільйонів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників.

Пропозиція компанії-виробника включає, зокрема, і наземну станцію управління для керування безпілотниками майже в будь-якому місці.

Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само, як і український уряд.

«General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх усіма можливими способами», — розповів Марк Брінклі, речник General Atomics, представники якої мали зустрічі з українською стороною.

Представник General Atomics додав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але там впевнені, що Україні потрібне таке обладнання, як Reaper, і якомога швидше.

MQ-9 Reaper - модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Безпілотник може нести до 4 ракет класу «повітря - земля», 4 ракети «Хеллфайр» та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням
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Микита Ткаченко, ZN.ua





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