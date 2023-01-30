Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю

Президенти Бразилії та Колумбії відхилили пропозиції США передати озброєння російського походження Україні в обмін на сучасні аналоги американського виробництва. Про це повідомляє Іnfodefensa .

Президент Колумбії Густаво Петро виключив таку можливість взагалі, а президент Бразилії Лула да Сілва відмовився передавати Німеччині боєприпаси для танків Leopard. Також відомо, що президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор різко розкритикував відправку військової техніки до України.

"Я сказав, що навіть якби це був металобрухт, ми не дамо російську зброю, аби вона продовжувала війну в Україні", – розповів президент Колумбії.

У своїх соцмережах Петр заявив, що "найкраще, що може статися з людством, — це мир між Україною та Росією", а не продовження конфлікту.