Танки Abrams можуть прибути до України наприкінці поточного та навіть у 2024 році – WP

Американські танки Abrams, постачання яких Києву анонсував Білий дім, зможуть прибути до України наприкінці 2023 року або навіть у 2024. Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, 31 танк буде передано не з військових запасів США , а буде заново закуплено у промисловості в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

"Вони будуть збудовані без броні з збідненого урану", - пишуть журналісти.