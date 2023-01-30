Танки Abrams можуть прибути до України наприкінці поточного та навіть у 2024 році – WP

Журналісти пишуть, що танки будуть передані не з військових запасів США, а будуть заново закуплені у промисловості, інформує ZN.ua.

Танки Abrams можуть прибути до України наприкінці поточного та навіть у 2024 році – WP
© U.S. Army/ flickr

Американські танки Abrams, постачання яких Києву анонсував Білий дім, зможуть прибути до України наприкінці 2023 року або навіть у 2024. Про це пише The Washington Post.

За інформацією видання, 31 танк буде передано не з військових запасів США, а буде заново закуплено у промисловості в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

"Вони будуть збудовані без броні з збідненого урану", - пишуть журналісти.


Богдан Затула, ZN.ua





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