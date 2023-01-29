Німеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепи

Ця техніка необхідна для перевезення танків та БМП

Німеччина передасть Україні важкі тягачі та напівпричепи
Фото: toysforboys4.eu

Німеччина передасть Україні партію тягачів для важкої техніки. У новий пакет допомоги увійдуть 78 важких тягачів і 86 напівпричепів для них. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

У Німеччині важку техніку перевозять за допомогою важких танкових транспортерів SLT 50-3 Elefant, які, ймовірно, й отримає Україна.

Перші тягачі були поставлені у квітні 1976 року та використовується нині у німецькій армії. Починаючи з кінця 1990-х років всі тягачі пройшли програму модернізації для підвищення технічних можливостей.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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