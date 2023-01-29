Морська піхота США відкрила першу за 70 років нову військову базу

База розташована на острові Гуам.

Морська піхота США відкрила першу за 70 років нову військову базу
© Wikimedia commons

Корпус морської піхоти США офіційно відкрив свою першу за 70 років нову військову базу на острові Гуам в Тихому океані, площею чотири тисячі акрів (понад 1600 га), яка, як очікується, одного дня зможе прийняти близько п’яти тисяч морських піхотинців. Про це повідомляє CNN.

Будівництво військової бази Camp Blaz було частково профінансовано японським урядом в рамках угоди, укладеної за часів адміністрації колишнього президента США Барака Обами про передислокацію морських піхотинців з південного японського острова Окінава, де їхня присутність викликала невдоволення.

Нова церемонія відкриття, яка технічно була повторним запуском бази, слідує за її «м'яким запуском» в жовтні 2020 року на обмеженій церемонії під час пандемії COVID-19.

Офіційне відкриття нової військової бази відбувалося на тлі ширшої стратегії США з розосередження і зміцнення своїх сил у Тихоокеанському регіоні через зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

«Camp Blaz слугуватиме стратегічним центром, оскільки Міністерство оборони реалізує бачення Стратегії національної оборони 2022 року», - йдеться в прес-релізі Корпусу морської піхоти.

У документі серед пріоритетів Міністерства оборони США визначено «захист батьківщини перед зростаючою різносторонньою загрозою з боку Китаю» і «стримування стратегічних нападів на США, їхніх союзників і партнерів».

Командувач Корпусу морської піхоти США генерал Девід Бергер торкнувся обох цих питань на церемонії.

«Передова, постійна присутність є ключем до регіональної безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. База морської піхоти Camp Blaz є критично важливою частиною цього. Більше того, вона демонструє наші близькі відносини з урядом Японії», - заявив Бергер.

«Альянс Японії і США є наріжним каменем народу, миру і процвітання Індо-Тихоокеанського регіону і основою зовнішньої політики Японії», - заявив віце-міністр закордонних справ Японії Йосікава Юумі.

Морська піхота США заявляє, що Camp Blaz — це перший новий об'єкт, який вона розгорнула з 1952 року, коли було відкрито Базу матеріально-технічного забезпечення морської піхоти в Олбані, штат Джорджія.

Нова військова база, яка ще не повністю завершена, оскільки будівельні роботи тривають, приєднується до іншого ключового військового об'єкта США - бази ВПС Андерсен на острові Гуам.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Путін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — BloombergПутін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — Bloomberg
Канцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачівКанцлер Німеччини знову виступив проти передачі Україні винищувачів
Мета - "розгойдування Закарпаття": російська пропаганда запускає в мережі нову кампаніюМета - "розгойдування Закарпаття": російська пропаганда запускає в мережі нову кампанію
Суд на 15 років відправив за ґрати бойовика незаконного формування «ДНР»Суд на 15 років відправив за ґрати бойовика незаконного формування «ДНР»
Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу УкраїніЧехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні
Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»
Кремль знову вдається до погроз через імовірне надання Україні далекобійної зброї – ISWКремль знову вдається до погроз через імовірне надання Україні далекобійної зброї – ISW
Макрон знову заговорив про діалог з Росією, адже "міста та географія не змінюються"Макрон знову заговорив про діалог з Росією, адже "міста та географія не змінюються"
Британія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальністьБританія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальність
Последние новости
Подгружаем последние новости