Морська піхота США відкрила першу за 70 років нову військову базу
База розташована на острові Гуам.
Корпус морської піхоти США офіційно відкрив свою першу за 70 років нову військову базу на острові Гуам в Тихому океані, площею чотири тисячі акрів (понад 1600 га), яка, як очікується, одного дня зможе прийняти близько п’яти тисяч морських піхотинців. Про це повідомляє
Будівництво військової бази Camp Blaz було частково профінансовано японським урядом в рамках угоди, укладеної за часів адміністрації колишнього президента США Барака Обами про передислокацію морських піхотинців з південного японського острова Окінава, де їхня присутність викликала невдоволення.
Нова церемонія відкриття, яка технічно була повторним запуском бази, слідує за її «м'яким запуском» в жовтні 2020 року на обмеженій церемонії під час пандемії COVID-19.
Офіційне відкриття нової військової бази відбувалося на тлі ширшої стратегії США з розосередження і зміцнення своїх сил у Тихоокеанському регіоні через зростання напруженості у відносинах з Китаєм.
«Camp Blaz слугуватиме стратегічним центром, оскільки Міністерство оборони реалізує бачення Стратегії національної оборони 2022 року», - йдеться в прес-релізі Корпусу морської піхоти.
У документі серед пріоритетів Міністерства оборони США визначено «захист батьківщини перед зростаючою різносторонньою загрозою з боку Китаю» і «стримування стратегічних нападів на США, їхніх союзників і партнерів».
Командувач Корпусу морської піхоти США генерал Девід Бергер торкнувся обох цих питань на церемонії.
«Передова, постійна присутність є ключем до регіональної безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. База морської піхоти Camp Blaz є критично важливою частиною цього. Більше того, вона демонструє наші близькі відносини з урядом Японії», - заявив Бергер.
«Альянс Японії і США є наріжним каменем народу, миру і процвітання Індо-Тихоокеанського регіону і основою зовнішньої політики Японії», - заявив віце-міністр закордонних справ Японії Йосікава Юумі.
Морська піхота США заявляє, що Camp Blaz — це перший новий об'єкт, який вона розгорнула з 1952 року, коли було відкрито Базу матеріально-технічного забезпечення морської піхоти в Олбані, штат Джорджія.
Нова військова база, яка ще не повністю завершена, оскільки будівельні роботи тривають, приєднується до іншого ключового військового об'єкта США - бази ВПС Андерсен на острові Гуам.