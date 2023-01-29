Морська піхота США відкрила першу за 70 років нову військову базу

Корпус морської піхоти США офіційно відкрив свою першу за 70 років нову військову базу на острові Гуам в Тихому океані, площею чотири тисячі акрів (понад 1600 га), яка, як очікується, одного дня зможе прийняти близько п’яти тисяч морських піхотинців. Про це повідомляє CNN .

Будівництво військової бази Camp Blaz було частково профінансовано японським урядом в рамках угоди, укладеної за часів адміністрації колишнього президента США Барака Обами про передислокацію морських піхотинців з південного японського острова Окінава, де їхня присутність викликала невдоволення.

Нова церемонія відкриття, яка технічно була повторним запуском бази, слідує за її «м'яким запуском» в жовтні 2020 року на обмеженій церемонії під час пандемії COVID-19.

Офіційне відкриття нової військової бази відбувалося на тлі ширшої стратегії США з розосередження і зміцнення своїх сил у Тихоокеанському регіоні через зростання напруженості у відносинах з Китаєм.

«Camp Blaz слугуватиме стратегічним центром, оскільки Міністерство оборони реалізує бачення Стратегії національної оборони 2022 року», - йдеться в прес-релізі Корпусу морської піхоти.

У документі серед пріоритетів Міністерства оборони США визначено «захист батьківщини перед зростаючою різносторонньою загрозою з боку Китаю» і «стримування стратегічних нападів на США , їхніх союзників і партнерів».

Командувач Корпусу морської піхоти США генерал Девід Бергер торкнувся обох цих питань на церемонії.

«Передова, постійна присутність є ключем до регіональної безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. База морської піхоти Camp Blaz є критично важливою частиною цього. Більше того, вона демонструє наші близькі відносини з урядом Японії», - заявив Бергер.

«Альянс Японії і США є наріжним каменем народу, миру і процвітання Індо-Тихоокеанського регіону і основою зовнішньої політики Японії», - заявив віце-міністр закордонних справ Японії Йосікава Юумі.

Морська піхота США заявляє, що Camp Blaz — це перший новий об'єкт, який вона розгорнула з 1952 року, коли було відкрито Базу матеріально-технічного забезпечення морської піхоти в Олбані, штат Джорджія.