Шольц заявив, що неоімперська кампанія Путіна не повинна мати успіху

Російське вторгнення, вважає він, це не лише проблема України чи Європи, а всього світу, інформує ZN.ua.

Шольц заявив, що неоімперська кампанія Путіна не повинна мати успіху
© p4.focus.de

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ не повинен дозволити Путіну досягти успіху в його неоімперських планах в Україні. Таку заяву він зробив в інтерв’ю низці латиноамериканських видань перед своєю поїздкою до Аргентини, Чилі та Бразилії, повідомляє пресслужба німецького уряду.

«Агресивна війна Росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права, а отже, не суто європейською справою. Кожен, хто нехтує основними принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй, підпилює основи міжнародного порядку. Світ не повинен дозволити Путіну зробити свій шлях. Його неоімперська кампанія не повинна мати успіху», – заявив Олаф Шольц, додавши, що Аргентина Бразилія та Чилі як союзники також підтримують ідею державного суверенітету та мирного врегулювання конфліктів.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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