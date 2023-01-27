Defense Express: Україна отримає винищувачі не раніше ніж через вісім місяців

Та там все ж відзначили прогрес в обговоренні питання їх відправки нам, інформує ZN.ua.

Defense Express: Україна отримає винищувачі не раніше ніж через вісім місяців

Директор Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україна отримає бойові літаки десь через вісім місяців. Під час ефіру на телеканалі "Еспресо" він зазначив, що на фронті зараз спостерігається дефіцит часу та зброї.

"Це також є ознакою і історії з постачанням літаків. Літаки для нас сьогодні можуть бути важливіші навіть за ракети великої дальності ATACMS. Оскільки літаки в поєднанні з ракетами та далекобійними засобами можуть виконувати значно більше функцій, знищуючи наземні цілі та забезпечуючи функції протиповітряної оборони", - пояснив Згурець.

При цьому він наголосив, що в питанні постачання нам винищувачів є позитивні зрушення.

"Зараз вже є заяви Резнікова та Кулеби про те, що процес постачання Україні бойових літаків перейшов в активну фазу. Речник ПС України Юрій Ігнат теж зазначив, що визначені типи літаків, які нам будуть передані. Нідерланди оголосили, що готові надати Україні літаки. Тому ми перебуваємо на черговому важливому етапі зміни ситуації на краще. Проте часові рамки постачанням літаків є набагато довшими. На мою думку, ми зможемо отримати бойові літаки не раніше ніж через 8 місяців", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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