США заявляють про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сомалі

Американські військовослужбовці знищили в Сомалі одного з керівників "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані. Про це заявили високопосадовці Білого дому під час телефонного брифінгу, передає "Укрінформ".

"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", - заявив один із представників американської адміністрації.

Більше того, було знищено десятки членів організації, які перебували поруч із аль-Судані. Спочатку їх планувалося захопити живими, проте ті чинили запеклий опір та були вбиті.