США заявляють про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сомалі

За даними американської розвідки, знищений Білал аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" та фінансував філії по всьому світу, інформує ZN.ua.

Американські військовослужбовці знищили в Сомалі одного з керівників "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані. Про це заявили високопосадовці Білого дому під час телефонного брифінгу, передає "Укрінформ".

"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", - заявив один із представників американської адміністрації.

Більше того, було знищено десятки членів організації, які перебували поруч із аль-Судані. Спочатку їх планувалося захопити живими, проте ті чинили запеклий опір та були вбиті.

За даними розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" в Африці та фінансував філії угруповання по всьому світу.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Пропозицію Зеленського про ліквідацію ОАСК блокують здебільшого «слуги»: списокПропозицію Зеленського про ліквідацію ОАСК блокують здебільшого «слуги»: список
ІДІЛ оголосила про смерть лідера - ЗМІІДІЛ оголосила про смерть лідера - ЗМІ
Турецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - ПентагонТурецька наземна операція в Сирії поставить під загрозу досягнення проти ІДІЛ - Пентагон
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорівУ МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
У Росії заявляють, що питання продовження зернової угоди «ще не вирішене»У Росії заявляють, що питання продовження зернової угоди «ще не вирішене»
У нас достатньо, можемо поділитися: міністр агрополітики про передачу зерна Сомалі та ЕфіопіїУ нас достатньо, можемо поділитися: міністр агрополітики про передачу зерна Сомалі та Ефіопії
В Україні ліквідовано ватажка ОЗУ з Підмосков'я: фотоВ Україні ліквідовано ватажка ОЗУ з Підмосков'я: фото
П'ять вбивств та медаль "За відвагу": ЗСУ знищили ватажка російської банди душогубівП'ять вбивств та медаль "За відвагу": ЗСУ знищили ватажка російської банди душогубів
У Донецьку під удар потрапила "адміністрація" ватажка ДНР: фото та відеоУ Донецьку під удар потрапила "адміністрація" ватажка ДНР: фото та відео
Ізраїль ліквідував ватажка південного крила «Ісламського Джихаду»: з Сектору Гази відповідають обстріламиІзраїль ліквідував ватажка південного крила «Ісламського Джихаду»: з Сектору Гази відповідають обстрілами
Последние новости
Подгружаем последние новости