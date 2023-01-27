США заявляють про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сомалі
За даними американської розвідки, знищений Білал аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" та фінансував філії по всьому світу, інформує
Американські військовослужбовці знищили в Сомалі одного з керівників "Ісламської держави" (ІДІЛ) Білала аль-Судані. Про це заявили високопосадовці Білого дому під час телефонного брифінгу,
"Минулої ночі за наказом президента американські військові провели операцію на півночі Сомалі, внаслідок якої було ліквідовано Білала аль-Судані, ключового діяча, а також координатора глобальної мережі ІДІЛ", - заявив один із представників американської адміністрації.
Більше того, було знищено десятки членів організації, які перебували поруч із аль-Судані. Спочатку їх планувалося захопити живими, проте ті чинили запеклий опір та були вбиті.
За даними розвідки США, аль-Судані координував розширення діяльності "Ісламської держави" в Африці та фінансував філії угруповання по всьому світу.