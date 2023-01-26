Надана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експерт

Надана Україні за останній час допомога дасть можливість сформувати чотири або п'ять нових бригад, із яких одна чи дві будуть танковими. Про це у своїй статті для ZN.UA пише керівник ГО "Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам", генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко.

"Узагальнено перелічена допомога дає можливість сформувати 4–5 бригад, із них — 1–2 танкових", - пояснює Савченко.

Експерт додає, що готовність до використання таких необхідних нам військових формувань визначається не тільки отриманням необхідного озброєння, а й термінами для підготовки особового складу та бойового злагодження підрозділів.