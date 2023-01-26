Надана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експерт

Нова зброя суттєво посилить спроможності ЗСУ.

Надана Україні допомога дає можливість сформулювати 4-5 нових бригад - експерт

Надана Україні за останній час допомога дасть можливість сформувати чотири або п'ять нових бригад, із яких одна чи дві будуть танковими. Про це у своїй статті для ZN.UA пише керівник ГО "Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам", генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко.

"Узагальнено перелічена допомога дає можливість сформувати 4–5 бригад, із них — 1–2 танкових", - пояснює Савченко.

Експерт додає, що готовність до використання таких необхідних нам військових формувань визначається не тільки отриманням необхідного озброєння, а й термінами для підготовки особового складу та бойового злагодження підрозділів.

"До попередньої отриманої техніки слід додати запропоновані Польщею понад сотню танків ПТ-91 "Twardy", які є глибокою модернізацією Т-72", - каже Савченко.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
Італія передасть Україні ЗРК SAMP-T, Aspide та артилерію — Corierre della SeraІталія передасть Україні ЗРК SAMP-T, Aspide та артилерію — Corierre della Sera
Ракетний удар по Україні 26 січня: попередні результати обстрілу та картаРакетний удар по Україні 26 січня: попередні результати обстрілу та карта
"Гостайна": Путін відмовився називати цілі його "спецоперації" в Україні"Гостайна": Путін відмовився називати цілі його "спецоперації" в Україні
Почалися проблеми: концерти Меладзе у РФ скасовують після фрази «Слава Україні!»Почалися проблеми: концерти Меладзе у РФ скасовують після фрази «Слава Україні!»
Мобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осібМобілізація в Україні: за яких умов можуть призвати знятих з військового обліку осіб
Хвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – BloombergХвиля корупційних скандалів в Україні є здоровою ознакою – Bloomberg
Сенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMSСенатори США закликали Байдена надати Україні винищувачі F-16 та ракетні комплекси ATACMS
ISW: у Кремлі навмисно применшували значення поставок Україні "Леопардів" та "Абрамсів", щоб заспокоїти прихильниківISW: у Кремлі навмисно применшували значення поставок Україні "Леопардів" та "Абрамсів", щоб заспокоїти прихильників
У Франції розповіли, коли хочуть передати Україні перші "колісні танки" AMX-10RCУ Франції розповіли, коли хочуть передати Україні перші "колісні танки" AMX-10RC
Турецька компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще два ударні дрониТурецька компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще два ударні дрони
Последние новости
Подгружаем последние новости