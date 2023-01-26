"Гостайна": Путін відмовився називати цілі його "спецоперації" в Україні

Про діалоги з головою Кремля, що сталися невдовзі після нападу на Україну, поділився виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, інформує ZN.ua.

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Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг дав велике інтерв'ю газеті Zeit уперше з початку війни. У розмові з журналістами він заявив, що бував у Москві незабаром після того, як президент РФВладімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, де зміг також побачитися з главою Кремля.

В інтерв'ю Варніг розповів, що запитав у Путіна про цілі "спецоперації", яку оголосив президент РФ на території України.

"Ви говорите про Донецьк і Луганськ, у той же час ваші війська у Києва. Як це узгоджується? Вам потрібна Одеса чи Харків чи вся Україна, чи навіть більше?" - Запитав виконавчий директор Nord Stream 2 AG.

Путін, за його словами, відповів: "Це є державна таємниця".


Богдан Затула, ZN.ua





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