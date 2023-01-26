Норвезький уряд підтримав надання Україні танків Leopard
Невідомо скільки саме машин передасть країна, але за модифікацією це буде той самий тип, який передає Польща, інформує
Норвегія, яка напередодні обговорювала на рівні парламентарів передачу танків Leopard для України, остаточно підтвердила наміри допомогти Збройним силам України боротися з російською агресією і передати важку техніку. Про це
"Наразі на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь", – зазначив Грам.
Грам не став уточнювати, про яку саме кількість важкої техніки ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку надає Україні Польща.
"Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – додав норвезький міністр оборони.