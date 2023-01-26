Норвезький уряд підтримав надання Україні танків Leopard

Норвегія, яка напередодні обговорювала на рівні парламентарів передачу танків Leopard для України, остаточно підтвердила наміри допомогти Збройним силам України боротися з російською агресією і передати важку техніку. Про це заявив Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK.

"Наразі на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь", – зазначив Грам.

Грам не став уточнювати, про яку саме кількість важкої техніки ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку надає Україні Польща.

"Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – додав норвезький міністр оборони.