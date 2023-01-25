Під Соледаром загинули британські волонтери
Чоловіки рятували людей і тварин.
Британські волонтери Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу, який мав подвійне громадянство та був також громадянином Нової Зеландії, загинули під час гуманітарної місії з евакуації в місті Соледар. Про це йдеться в заяві родини 28-річного Перрі, яку оприлюднило МЗС Великої Британії,
«З великим сумом маємо повідомити, що наш улюблений Кріссі був убитий разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара. Ми пишаємось його самовідданістю та рішучістю у допомозі старим, молодим і знедоленим», — йдеться в заяві.
Перрі поїхав в Україну в березні 2022 року, на початку російського вторгнення, Бегшоу — у квітні. Родини обох чоловіків повідомили, що вони поїхали в Україну працювати волонтерами гуманітарної організації, інформує
Чоловіків востаннє бачили на початку січня, коли вони виїжджали з Краматорська до Соледару. Згодом зв’язок із ними було втрачено. Свідки кажуть, що вони намагалися врятувати літню жінку, коли в автомобіль потрапив артилерійський снаряд.
За даними видання, Перрі працював інженером-програмістом, любив скелелазіння, їзду на велосипеді, біг і стрибки з парашутом і хотів подорожувати світом. 47-річний Ендрю Бегшоу був науковим дослідником у галузі генетики.
Жодних інших деталей про загибель британських волонтерів наразі не повідомляється.