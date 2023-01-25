Під Соледаром загинули британські волонтери

Чоловіки рятували людей і тварин.

Британські волонтери Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу, який мав подвійне громадянство та був також громадянином Нової Зеландії, загинули під час гуманітарної місії з евакуації в місті Соледар. Про це йдеться в заяві родини 28-річного Перрі, яку оприлюднило МЗС Великої Британії, пише Sky News.

«З великим сумом маємо повідомити, що наш улюблений Кріссі був убитий разом зі своїм колегою Ендрю Бегшоу під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара. Ми пишаємось його самовідданістю та рішучістю у допомозі старим, молодим і знедоленим», — йдеться в заяві.

Перрі поїхав в Україну в березні 2022 року, на початку російського вторгнення, Бегшоу — у квітні. Родини обох чоловіків повідомили, що вони поїхали в Україну працювати волонтерами гуманітарної організації, інформує ZN.ua.

Чоловіків востаннє бачили на початку січня, коли вони виїжджали з Краматорська до Соледару. Згодом зв’язок із ними було втрачено. Свідки кажуть, що вони намагалися врятувати літню жінку, коли в автомобіль потрапив артилерійський снаряд.

За даними видання, Перрі працював інженером-програмістом, любив скелелазіння, їзду на велосипеді, біг і стрибки з парашутом і хотів подорожувати світом. 47-річний Ендрю Бегшоу був науковим дослідником у галузі генетики.

Жодних інших деталей про загибель британських волонтерів наразі не повідомляється.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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