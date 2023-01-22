Німці не дуже хочуть, щоби німецькі танки воювали в Україні проти російських агресорів — опитування

Серед громадян Німеччини немає єдиної думки, чи варто надати Україні танки Leopard 2, повідомляє DW.

Це показало опитування громадської думки, проведене на замовлення телеканалу ARD. Так, 46% респондентів висловилися за постачання, 43% були проти. Ще 11% опитаних не мають чіткої позиції щодо цього питання.

Під час вибірки за віковими категоріями з'ясувалося, що постачання танків швидше підтримує старше покоління: за них виступили 52% респондентів віком від 65 років і лише 37 відсотків представників покоління від 18 до 34 років.

Вибірка за географічним фактором показала, що прихильників поставок набагато більше у західних федеральних землях Німеччини — 50%, тоді як у східних землях цей показник становив 32%.

Опитування було проведено 17 та 18 січня серед 1211 громадян Німеччини віком від 18 років.