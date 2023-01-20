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2023-01-20
З Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрд
До нього увійдуть ракети до ППО, сотні одиниць бронетехніки, боєприпаси та багато іншого, інформує
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Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Деталі
Відтак найближчим часом Україна отримає від США
- додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
- 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;
- 59 бойових машин піхоти M2 Bradley з додатковими боєприпасами;
- 90 бронетранспортерів Stryker;
- 53 бронемашини із захистом від мін;
- 350 бронеавтомобілів HMMWV;
- додаткові протирадіолокаційні ракети HARM та додаткові ракети до HIMARS;
- десятки тисяч артилерійських та мінометних снарядів різного калібру;
- командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини, та багато іншого.
Юлія Лавришин, ZN.ua