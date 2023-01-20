З Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрд

До нього увійдуть ракети до ППО, сотні одиниць бронетехніки, боєприпаси та багато іншого, інформує ZN.ua.

З Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрд
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Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Деталі опублікували на сайті Пентагону.

Відтак найближчим часом Україна отримає від США

  • додаткові ракети для систем ППО NASAMS;
  • 8 самохідних зенітно-ракетних комплексів Avenger;
  • 59 бойових машин піхоти M2 Bradley з додатковими боєприпасами;
  • 90 бронетранспортерів Stryker;
  • 53 бронемашини із захистом від мін;
  • 350 бронеавтомобілів HMMWV;
  • додаткові протирадіолокаційні ракети HARM та додаткові ракети до HIMARS;
  • десятки тисяч артилерійських та мінометних снарядів різного калібру;
  • командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини, та багато іншого.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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