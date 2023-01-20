Після розмови з Кулебою новий очільник МЗС Ізраїля погодився відвідати Київ – The Times of Israel

Після телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою очільник ізраїльського МЗС Елі Коен погодився відвідати Київ, пише The Times of Israel . Вказано, що Коен стане найвищим чиновником Ізраїля, який приїде до України з початку повномасштабного вторгнення РФ .

За даними видання, під час розмови Коен запевнив Кулебу, що протягом 60 днів посольство Ізраїля поновить звичну роботу в Києві. Водночас згадавши використання Росією іранської зброї проти України, ізраїльський міністр закликав Київ приєднатися до боротьби з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану та спонукати Європу оголосити військові сили терористичною організацією.

Коен також пообіцяв Кулебі, що Ізраїль продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, приділяючи особливу увагу енергетичній інфраструктурі, медичному обладнанню та воді.

Крім того, очільник ізраїльського МЗС висловив свої співчуття у зв’язку зі падінням гелікоптера в Броварах, у результаті якої загинули діти та керівництво МВС.