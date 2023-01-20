Група Вагнера заробляє в ЦАР мільярд доларів для фінансування війни Росії в Україні — POLITICO

Пов’язана з Росією група Вагнера розширює свої гірничодобувні проекти в Африці, щоб залучити мільйони доларів для підтримки своїх військових операцій в Україні. Про це повідомляє POLITICO із посиланням на інформацію західного посадовця та дипломатичну депешу з США .

За останній рік компанія Вагнера значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській Республіці, в якій вона вбачає для себе чималі потенційні прибутки від видобутку корисних копалин — до 1 мільярда доларів. За словами джерела, це фінансування, ймовірно, буде використане групою для придбання нової зброї та винищувачів.

Приватна військова компанія Вагнера, що належить російському олігарху Євгену Пригожину, займається воєнізованою діяльністю по всьому світу, зокрема в Африці та на Близькому Сході, і стає дедалі більш активною на передовій в Україні. У Кремлі будь-який офіційний зв'язок з Вагнером заперечують.