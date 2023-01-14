Передати Україні "Леопарди" готові вже п'ять країн – Кулеба

Вже п'ять країн висловили готовність передати Україні танки Leopard 2, всі вони зараз очікують на вирішення питання з Німеччиною. Про це в інтерв'ю Вадиму Карпяку заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, частину розмови глава МЗС виклав на свою сторінку в Instagram .

"Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який масово вироблявся в Європі протягом десятиліть, і він є у багатьох європейських арміях. Тому можна там трошки взяти, тут трошки взяти. Там є різні модифікації цих танків. Але ми ж ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання – у рамках танкової коаліції спершу зібрати бригаду", – сказав міністр.

За словами Кулеби, обіцянка Польщі надати Україні роту танків Leopard 2 спонукала інші країни, які "сиділи тихо і говорили пошепки про готовність передати танки", виходити і заявляти про готовність. Зокрема це стосується Фінляндії, заявив Кулеба.

Глава МЗС України не став уточнювати точну кількість танків, на які націлений Київ, однак у танковій бригаді ЗСУ – три танкові батальйони, кожен з яких має налічувати 31 танк. Тобто, теоретично, мова могла йти про не менш ніж 93 танки.