У МЗС України назвали суму збитків, завданих РФ громадянській та критичній інфраструктурі

Сума збитків, завданих цивільній та критичній інфраструктурі України внаслідок російської агресії, перевищує 127 мільярдів доларів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця міністра закордонних справ країни Еміне Джапарова, передає "Укрінформ".

"Згідно з останніми оцінками, які у нас є, загальний розмір збитків, завданих українській цивільній та критичній інфраструктурі, перевищує 127 мільярдів доларів", – заявила заступник міністра.

За словами Джапарової, відновлення України буде одним із найбільших інвестиційних проектів.