Чверть українців в Польщі можуть залишитись за кордоном назавжди — дослідження

Хоча планують повернутись 85% біженців, але частина ще може передумати, інформує ZN.ua.

Чверть українців в Польщі можуть залишитись за кордоном назавжди — дослідження
© Рафал Тжасковський/Facebook

Серед тих українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі, 85% планують повернутися в Україну, але тільки 10% думають зробити це найближчим часом. Водночас 9% планують залишитись у країні щонайменше на кілька років. Такі дані соціологічного дослідження “Медіаспоживання та громадська активність українських біженців у Польщі" оприлюднила громадянська мережа Опора у четвер, 12 січня.

Водночас трохи більше третини біженців, а саме 39%, планують повернутися додому, коли місцевість, у якій вони жили до війни, буде безпечною, а 27% — коли такою буде ситуація на всій території України.

Водночас 9% опитаних планують після війни залишитись у Польщі на декілька років, а ще 3% опитаних планують залишитися в Польщі назавжди, а 2% мають намір їхати далі в інші країни.

При цьому кожен десятий опитаний ще не визначився зі своїми подальшими планами, тому максимально можуть залишитись за кордоном 24% біженців.

Головний критерій для повернення — безпека для життя, а основні «якорі» повернення в Україну — робота, житло, родинні і дружні стосунки. Водночас відсутність електрики й опалення в зимовий період стали також серйозними причинами для залишення в міграції.

При цьому половина українців, які переїхали в Польщу, вважають, що жителі України, які залишилися, з розумінням ставляться до них і не засуджують їх, а 20% переселенців вважають, що люди на Батьківщині засмучені таким їхнім вибором і засуджують їх за те, що вони виїхали і не повертаються.

Що стосується ставлення поляків до вимушених переселенців, то більшість - 82% - оцінюють ставлення до себе з боку польських громадян як дуже або скоріше доброзичливе. Однак зазначають, що у малих громадах спостерігається деяке охолодження, оскільки переселенці становлять конкуренцію місцевому населенню з погляду роботи та соціальної допомоги.

Загалом переселенці намагаються інтегруватися в польське суспільство, зберігаючи при цьому взаємозв’язки між співвітчизниками, і завжди готові допомагати одне одному. 89% опитаних кажуть, що для них важливо зберегти зв'язок з Україною.


Ірина Знась, ZN.ua





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