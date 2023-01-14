Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring Олександр Усик зробив заяву.

Боксер запевнив, що залишається вірним УПЦ, пише Politeka.net.

"Багато питань щодо того, що я "зрадник" своєї церкви, своєї віри і Господа Бога. Мене не цікавлять ці питання. Багато людей просять мене про те, щоб я сказав слово. Я залишаюся і продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію", – сказав Усик у своєму зверненні, опублікованому на його сторінці в Інстаграм.

Проте Усик хоче, аби вона очистилася від негідників – тих, хто виконує вказівки Росії.

«Я хочу, щоб наша УПЦ очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки, а ті люди, які приїхали працювати за командою ворога –Російської Федерації. Російська Федерація – це ворог України. Так-так, ви мене добре чуєте і бачите мене. Це ворог, який хоче вбити всіх людей у світі», - сказав Усик.

Він також додав, що УПЦ була створена ще князем Володимиром 988 року. І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має, просто дуже багато років тому українську церкву поневолила агресивна країна.

Вона, за словами боксера, забрала церкву і вирішила, що вони всіх врятують.

«А ми всі – це диявол чи ще хтось. Я говорю про росіян і про їхню державу. Вони всі кажуть, що борються зі світом, що священна війна. Тільки вони прийшли до чужої демократичної країни та вбивають", – сказав Усик.

Багато підписників підтримали Усика:

«Пишаюсь», «Усик молодець, на відміну від Лома», «Думаю, зайва витрата пояснювати людям у яких 25 років промивання мізків і вже 100 років як ссср в їхніх головах», «Правильно сказав,ми на своїй землі ,а кому не подобається то хай тікає на расєю!», «От даєш! Молодець. Привіт від Маріупольця, Маріуполь - це Україна».