Дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції — ISW

Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські та українські офіційні особи повідомили 10 січня, що щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ці офіційні особи також зазначили, що російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли внаслідок зменшення поставок снарядів або переоцінюють свою тактику.

Речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий заявив, що російські війська вичерпали свої запаси артилерійських снарядів 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірний артилерійський вогонь призведе до швидших результатів.

Череватий зазначив, що зараз російські війська повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів РФ та закуповувати додаткові боєприпаси в інших країн, аби протидіяти такому дефіциту, що призводить до зниження темпу вогню. Череватий також додав, що українські удари по російських складах боєприпасів і логістиці також перешкоджають силам РФ розвантажувати боєприпаси поблизу лінії фронту, зменшуючи інтенсивність російського артилерійського вогню.

Російські джерела все частіше визнають, що дефіцит боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність військ РФ просуватися вперед. Відомий російський військовий блогер заявив, що зусилля РФ з мобілізації є недостатніми, зазначивши, що успіх Росії на фронті залежить від її економіки та військово-промислового комплексу.

ISW раніше оцінював, що кампанії Кремля з мобілізації навряд чи матимуть вирішальний вплив на хід війни, якщо Росія не вирішить свої фундаментальні проблеми із забезпеченням військових зусиль в Україні. Російські війська досягли певних переваг на перших етапах вторгнення завдяки швидкому використанню живої сили та покладаючись на артилерійську перевагу, але нездатність Кремля замінити втрачений особовий склад та поповнити боєприпаси може ще більше підірвати його здатність вести затяжні бойові дії, вважають аналітики ISW.