Дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції — ISW

Це може ще більше підірвати здатність РФ вести затяжні бойові дії, інформує ZN.ua.

Дефіцит боєприпасів перешкоджатиме здатності військ РФ підтримувати наступальні операції — ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські та українські офіційні особи повідомили 10 січня, що щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Ці офіційні особи також зазначили, що російські війська, можливо, скорочують артилерійські обстріли внаслідок зменшення поставок снарядів або переоцінюють свою тактику.

Речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий заявив, що російські війська вичерпали свої запаси артилерійських снарядів 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що надмірний артилерійський вогонь призведе до швидших результатів.

Череватий зазначив, що зараз російські війська повинні перекидати додаткові снаряди з тилових районів РФ та закуповувати додаткові боєприпаси в інших країн, аби протидіяти такому дефіциту, що призводить до зниження темпу вогню. Череватий також додав, що українські удари по російських складах боєприпасів і логістиці також перешкоджають силам РФ розвантажувати боєприпаси поблизу лінії фронту, зменшуючи інтенсивність російського артилерійського вогню.

Російські джерела все частіше визнають, що дефіцит боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність військ РФ просуватися вперед. Відомий російський військовий блогер заявив, що зусилля РФ з мобілізації є недостатніми, зазначивши, що успіх Росії на фронті залежить від її економіки та військово-промислового комплексу.

ISW раніше оцінював, що кампанії Кремля з мобілізації навряд чи матимуть вирішальний вплив на хід війни, якщо Росія не вирішить свої фундаментальні проблеми із забезпеченням військових зусиль в Україні. Російські війська досягли певних переваг на перших етапах вторгнення завдяки швидкому використанню живої сили та покладаючись на артилерійську перевагу, але нездатність Кремля замінити втрачений особовий склад та поповнити боєприпаси може ще більше підірвати його здатність вести затяжні бойові дії, вважають аналітики ISW.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Зміна командувача окупаційних військ відображає "системні виклики" Росії – ПентагонЗміна командувача окупаційних військ відображає "системні виклики" Росії – Пентагон
На Луганщині війська РФ перевдягаються у форму ЗСУ та планують провокації – ЦНСНа Луганщині війська РФ перевдягаються у форму ЗСУ та планують провокації – ЦНС
Молдова досягатиме виведення військ РФ з Придністров’я лише мирними методами – глава МЗСМолдова досягатиме виведення військ РФ з Придністров’я лише мирними методами – глава МЗС
У Білорусі заявили про нову форму військової співпраці з РФУ Білорусі заявили про нову форму військової співпраці з РФ
Не лише на вулицях: у Києві знайшли ще один спосіб "вручати" повістки військовозобов'язаним - фотофактНе лише на вулицях: у Києві знайшли ще один спосіб "вручати" повістки військовозобов'язаним - фотофакт
До Польщі прибудуть кількасот військових з Німеччини для експлуатації ЗРК PatriotДо Польщі прибудуть кількасот військових з Німеччини для експлуатації ЗРК Patriot
Україна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасівУкраїна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасів
Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови ЄврокомісіїУкраїна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови Єврокомісії
В Росії вже заборонили виїзд з країни військовозобовязаним та просто придатним до служби — розвідкаВ Росії вже заборонили виїзд з країни військовозобовязаним та просто придатним до служби — розвідка
Повістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВАПовістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВА
Последние новости
Подгружаем последние новости