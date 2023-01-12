Байден прокоментував виявлення в його офісі секретних документів

Президент США Джо Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в Університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками Міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації. Про це повідомляє «Голос Америки».

Байден зазначив, що серйозно ставиться до зберігання секретних документів і не знає про зміст матеріалів, знайдених в офісі Центру імені Байдена.

Він періодично користувався офісним приміщенням аналітичного центру, з середини 2017 року, після того, як завершив перебування на посаді віце-президента аж до початку виборчої кампанії 2020 року.

Як пояснив президент США , його юристи виявили «якісь документи в скриньці всередині закритої шафи» і коли «зрозуміли, що в цій скриньці було кілька секретних документів, зробили те, що мали зробити, негайно зателефонували до Архівів».

«Мене поінформували про цю знахідку, і я здивувався, дізнавшись, що до цього офісу було доставлено якісь урядові документи, але я не знаю, що міститься в цих документах», — заявив Байден, додавши, що адвокати рекомендували йому не цікавитися змістом матеріалів.