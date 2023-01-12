Байден прокоментував виявлення в його офісі секретних документів
За словами президента США, його команда співпрацює з Міністерством юстиції, інформує
Президент США Джо Байден заявив, що він був здивований, коли дізнався про виявлення секретних документів у заснованому ним аналітичному центрі в Університеті Пенсільванії. Лідера США наголосив, що він та його команда співпрацюють із представниками Міністерства юстиції, які перевіряють обставини ситуації. Про це
Байден зазначив, що серйозно ставиться до зберігання секретних документів і не знає про зміст матеріалів, знайдених в офісі Центру імені Байдена.
Він періодично користувався офісним приміщенням аналітичного центру, з середини 2017 року, після того, як завершив перебування на посаді віце-президента аж до початку виборчої кампанії 2020 року.
Як пояснив президент США, його юристи виявили «якісь документи в скриньці всередині закритої шафи» і коли «зрозуміли, що в цій скриньці було кілька секретних документів, зробили те, що мали зробити, негайно зателефонували до Архівів».
«Мене поінформували про цю знахідку, і я здивувався, дізнавшись, що до цього офісу було доставлено якісь урядові документи, але я не знаю, що міститься в цих документах», — заявив Байден, додавши, що адвокати рекомендували йому не цікавитися змістом матеріалів.
«Вони передали записи в Архіви, і ми повністю співпрацюємо з розслідуванням, яке, я сподіваюся, незабаром буде завершено. І тоді з'явиться більше подробиць», - заявив президент США.