Бельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – Зеленський

За словами президента, рішучість світу щодо подолання російської агресії зростає щодня, інформує ZN.ua.

Бельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – Зеленський
© Володимир Зеленський / Telegram

Бельгія планує відправити Україні додаткову партію оборонної допомоги, а Ірландія – надати нашій державі потужну енергетичну підтримку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками телефонних розмов з главами урядів Бельгії та Ірландії.

"Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням", – розповів глава країни, подякувавши Брюсселю за готовність наближати мир в Україні шляхом збільшення військової підтримки Києва.

Зеленський також висловив вдячність прем’єр-міністру Бельгії Александру де Кроо за сприяння дипломатичним зусиллям України, у тому числі щодо "формули миру". Він додав: "Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру".

Про потужну допомогу у сфері енергетики від Ірландії президент домовився у ході розмови з її прем’єром Лео Варадкаром. Зеленський також подякував йому за готовність Дубліну продовжувати всебічну підтримку Києва і рішення про заморожування активів РФ – сторони вирішили разом працювати для спрямування цих грошей на відновлення України.

"Загалом за час від мого візиту у Вашингтон я провів уже близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше", – зазначив глава нашої держави.

Він додав, що, зважаючи на ситуацію в Донецькій області та постійні штурми окупантів на цій ділянці фронту, прийшов час для партнерів ухвалити нові важливі рішення щодо надання потужної допомоги Україні. На думку Зеленського, протистояти окупантам потрібно з використанням нового рівня сучасної західної техніки. Президент подякував тим світовим лідерам, які усвідомлюють це та підтримують нашу країну.

“Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій”, – наголосив глава України.


Максим Царук, ZN.ua





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