Єврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент Єврокомісії

Єврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного "зеленого" відновлення та подальшого впровадження Європейського зеленого курсу. Про це виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс під час зустрічі запевнив міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, повідомляє “Урядовий портал”.

Серед іншого вони обговорили відновлення України за зеленими технологіями, вплив війни на навколишнє середовище, допомогу ЄС у розвитку довкілля в Україні.

Руслан Стрілець на зустрічі за участю віце-прем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова розповів пану Тіммермансу про вплив війни на навколишнє середовище, виконання Україною Паризької угоди, відновлення української інфраструктури за «зеленими» технологіями.

Окремо торкнулися ідеї Green Grain Roads, яку Україна презентувала на СОР27.

"Справді, зараз для України та світу важливо налагодити швидке постачання зернових тим країнам, які від цього залежать. Але завдання Мінсередовища та ЄС у цьому контексті запобігти додатковому забрудненню довкілля. Тут одним із шляхів вирішення може стати запуск глибоководного каналу "Дунай — Чорне море" ", - зазначив Руслан Стрілець.

Тіммерманс запевнив також, що Єврокомісія стане активним учасником переговорів між Україною та Румунією щодо цього питання. Він зазначив, що ЄС надає особливого значення документуванню російських злочинів на території України та готовий підтримувати нас у цьому питанні.

«Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що 2023 рік має стати роком Перемоги над російським терором. Ми у міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України не просто віримо у перемогу, а й робимо все, що необхідно для впровадження європейських екологічних стандартів”, — наголосив Руслан Стрілець.