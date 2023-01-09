У Держприкордонслужбі пообіцяли прийняти рішення щодо співробітниці, яка втрапила у скандал

У державній прикордонній службі обіцяють «вжити заходів» щодо прес-офіцерки Південного регіонального управління Іванни Плантовської, яка їздила у Париж під час війни. Про це 9 січня повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, можу зазначити, що у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства», – пообіцяв Демченко.

Він додав, що поведінка Плантовської обурила не лише українців у соцмережах, а і колег дівчини.

«Окремо можу зазначити: нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним», — прокоментував речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що напередодні в соцмережах почали поширювати повідомлення про те, що пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська виклала в загальний доступ свої відверті фото з Парижа, де вона ймовірно, зустрічала Новий рік. Користувачі рішуче засудили таку поведінку дівчини.