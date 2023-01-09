Forbes: Іран може відкласти поставки ракет в Росію до жовтня

З вересня Росія запустила сотні іранських безпілотників-камікадзе, щоб завдати удари по електромережі України. У Тегерана є значно швидші і більш потужні безпілотники, а також балістичні ракети короткої дії, які він може почати постачати Москві в жовтні.

Саме тоді спливе дія резолюції Ради безпеки ООН за 2015 рік, яка забороняє експорт іранських ракет, - пояснює Forbes . Йдеться про резолюцію №2231, яка забороняє Ірану експортувати безпілотники чи балістичні ракети з радіусом дії понад 300 кілометрів і корисним навантаженням більше 500 кілограмів. Ця заборона дійсна до жовтня 2023 року. Якщо Тегеран спіймають на порушенні резолюції, це може спровокувати «віддачу» санкцій.

Forbes нагадує, що резолюція була схвалена в 2015 році в рамках угоди про ядерну програму Ірану. Вона також забороняла Тегерану до жовтня 2020 року імпортувати чи експортувати звичайне озброєння. З початку війни іранська сторона експортувала сотні безпілотників-камікадзе в Росію. Здебільшого це були Shahed-136. Також вона розраховує отримати за це російські винищувачі Су-35 впродовж року.