Forbes: Іран може відкласти поставки ракет в Росію до жовтня
Експерти вказують на резолюцію Радбезу ООН, яка поки що робить поставки ракет ризикованими для Ірану, інформує
З вересня Росія запустила сотні іранських безпілотників-камікадзе, щоб завдати удари по електромережі України. У Тегерана є значно швидші і більш потужні безпілотники, а також балістичні ракети короткої дії, які він може почати постачати Москві в жовтні.
Саме тоді спливе дія резолюції Ради безпеки ООН за 2015 рік, яка забороняє експорт іранських ракет, - пояснює
Forbes нагадує, що резолюція була схвалена в 2015 році в рамках угоди про ядерну програму Ірану. Вона також забороняла Тегерану до жовтня 2020 року імпортувати чи експортувати звичайне озброєння. З початку війни іранська сторона експортувала сотні безпілотників-камікадзе в Росію. Здебільшого це були Shahed-136. Також вона розраховує отримати за це російські винищувачі Су-35 впродовж року.