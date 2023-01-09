Американський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовою

Він закликав США продовжувати надавати військову підтримку Україні, інформує ZN.ua.

Американський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовою
Голова комітету з питань ЗС Сенату ЗША Джек Рід, президент України Володимир Зеленський та член цього комітету Агнус Кінг
© Офіс президента

Американський позапартійний сенатор, член комітету з питань Збройних сил Сенату США Агнус Кінг побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовою. Про це він 8 січня сказав в ефірі CBS, повідомляє POLITICO.

«Ситуація на сході України є "по суті окопною війною", – сказав Ангус Кінг. – Це майже Перша світова війна. Це жахливо».

Він підкреслив, що, на його думку, США повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні заради власних інтересів. Також він сказав, що останній пакет допомоги від Білого дому, який включає бронетехніку, призначений для розв’язання цієї проблеми.

«Було б катастрофічно припинити допомогу Україні на даному етапі, – сказав Кінг, відповідаючи на заклики деяких республіканців Палати представників скоротити фінансування України, – Уявімо це в перспективі для американців: Це виглядає так, ніби наше східне узбережжя, від штату Мен до Флориди і далі на захід до Х'юстона, штат Техас, було окуповане іноземною державою».

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Кінг сказав, що він був «дуже вражений» рівнем підзвітності за те, як витрачалися кошти. І наголосив, що, на його думку, гроші не витрачаються даремно.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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