У Мелітополі знищено два склади боєприпасів РФ — Федоров

На підприємствах "Гідромаш" та "Мелітопольський компресор" окупанти розмістили склади боєприпасів, інформує ZN.ua.

В тимчасово окупованому Мелітополі знищені два склади боєприпасів окупантів. Внаслідок вибухів до лікарні доправили щонайменше 10 постражадлих загарбників, заявив міський голова Іван Федоров у Telegram.

"Є два підприємства - "Гідромаш" та "Мелітопольський компресор", які розташовані один біля одного. На базі цих підприємств рашисти розмістили свої склади боєприпасів. В ніч з 7 на 8 січня там були надпотужні вибухи. Таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6-ї ранку", - наголосив Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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