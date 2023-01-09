У Мелітополі знищено два склади боєприпасів РФ — Федоров

В тимчасово окупованому Мелітополі знищені два склади боєприпасів окупантів. Внаслідок вибухів до лікарні доправили щонайменше 10 постражадлих загарбників, заявив міський голова Іван Федоров у Telegram.

"Є два підприємства - "Гідромаш" та "Мелітопольський компресор", які розташовані один біля одного. На базі цих підприємств рашисти розмістили свої склади боєприпасів. В ніч з 7 на 8 січня там були надпотужні вибухи. Таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6-ї ранку", - наголосив Федоров.