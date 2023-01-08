Втрати російської армії в Україні перевищили 111 тисяч вбитими

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року окупаційні війська втратили загиблими уже 111 170 осіб. Зокрема 430 окупантів було ліквідовано минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще по три російські танки та артилерійські системи, п’ять БПЛА та п’ять броньованих автомобілів.

Картина втрат ворога станом на 8 січня виглядає так: