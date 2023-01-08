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2023-01-08
Втрати російської армії в Україні перевищили 111 тисяч вбитими
Минулої доби було ліквідовано ще понад 400 окупантів.
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року окупаційні війська втратили загиблими уже 111 170 осіб. Зокрема 430 окупантів було ліквідовано минулої доби,
Так, впродовж минулої доби українські захисники ліквідували ще по три російські танки та артилерійські системи, п’ять БПЛА та п’ять броньованих автомобілів.
Картина втрат ворога станом на 8 січня виглядає так:
- танків ? 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 6130 (+5) од,
- артилерійських систем – 2065 (+3) од,
- РСЗВ – 431 од,
- засоби ППО ? 217 од,
- літаків – 285 од,
- гелікоптерів – 272 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
- крилаті ракети ? 723,
- кораблі /катери ? 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
- спеціальна техніка ? 183 (+1).
Ірина Знась, ZN.ua