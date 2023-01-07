В Угорщині вважають, що міжнародні блоки часів "холодної війни" відроджуються

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана (угорського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття), заявив, що після зміни світового порядку, Захід почав нову "холодну війну". Світ перестав бути західноцентричним і Угорщині потрібно підтримувати дружні стосунки з конкурентами заходу. Тези різдвяної промови виклав політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан у статті для видання Mandiner.

"Наразі очевидно, що найбільшим стратегічним викликом, який стоїть перед Угорщиною у наступному десятилітті, є вихід з групи країн із середнім рівнем доходу та наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі", – зазначено у матеріалі.