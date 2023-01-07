Скільки ракет залишилось у РФ: Резніков оприлюднив нові дані

Москва наразі вичерпала понад 80% свого загального арсеналу стратегічних ракет. Однак велика частка тактичних, зокрема в основному С-300, - досі має на зберіганні. Деякі з них росіяни систематично застосовують не за прямим призначенням, як ППО, а як засоби ураження цілей на землі. Статистику щодо ракет, які досі є в Росії оприлюднив глава Міноборони Олексій Резніков.

«Формула миру: ракетна міць «другої армії світу» обернено пропорційна суворості дотримання санкцій, помноженої на потужність української ППО», – написав Резніков у твітері.

Також міністр оборони України вказує, що в Росії близький до вичерпання арсенал іранських дронів – їх залишилося 90 з 750 поставлених.