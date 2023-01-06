У розвідці пояснили, на чому базуються прогнози Буданова щодо закінчення війни

Є три ознаки того, що 2023-й стане для нас переможний: робота Сил оборони, допомога партнерів та процеси, які вже розпочалися у Росії, інформує ZN.ua.

У розвідці пояснили, на чому базуються прогнози Буданова щодо закінчення війни
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Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що прогноз Кирила Буданова щодо великого наступу ЗСУ та перемоги України базується на розвідданих, міжнародній ситуації та на аналізі обстановки на полі бою. Під час телемарафону Юсов наголосив, що слова очільника української розвідки не варто сприймати, як гороскоп чи прогноз погоди.

"Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті - ті, які пролунали ще влітку про події восени і в багатьох інших випадках, - це інформація, яка підтверджується життям і практикою", - сказав Юсов.

Представник ГУР МО нагадав про те, що Буданов також попереджав і про повномасштабне вторгнення.

"Тому так, є всі ознаки того, що і завдяки діяльності українських Сил оборони, і завдяки допомозі наших партнерів, і власне через ті процеси внутрішні, які відбуваються всередині РФ, ми можемо сміливо стверджувати, що 2023 рік буде переможним. Власне, ті місяці, які озвучені, для цього є підстави", - сказав представник ГУР.

Юсов, щодо процесів всередині РФ, зазначив, що українці поки що їх не бачать.

"Багато процесів, які зараз відбуваються на території РФ, публічно ми не бачимо. Але вони вже йдуть, і скоро ми побачимо їхній результат", - додав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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