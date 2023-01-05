Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки мають намір оголосити про черговий пакет допомоги для України вже найближчим часом. Про це повідомляє Європейська правда.

Кірбі сказав, що про новий пакет допомоги буде оголошено "в найближчі дні або тижні", й до нього можуть увійти додаткові пускові установки РСЗВ HIMARS.

Інших подробиць представник Білого дому не навів.