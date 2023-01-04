«Не моя проблема»: Байден прокоментував нездатність республіканців обрати спікера Палати представників

Розпочинається другий день епопеї з обранням спікера Палати представників, інформує ZN.ua.

«Не моя проблема»: Байден прокоментував нездатність республіканців обрати спікера Палати представників
© Стоп-кадр відео

Джо Байден назвав боротьбу, що розгортається в перегонах за крісло спікера Палати представників, «ганебною». Так президент прокоментував те, що республіканці Палати представників не змогли об’єднатися навколо одного кандидата під час трьох окремих голосувань у вівторок.

«Щодо боротьби за спікера… це не моя проблема. Я зосереджений на тому, щоб виконувати власні завдання», — сказав Байден журналістам,

Він додав, що на його думку ситуація є ганебною і він сподівається, що представникам республіканської партії вдасться взяти себе в руки, адже «увесь світ стежить за цим».

Раніше прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр сказала журналістам, що президент Байден «безумовно не буде втручатися в цей процес», зазначивши, що адміністрація «з нетерпінням чекає на співпрацю з колегами по Конгресу, включаючи демократів, Республіканців та незалежих обранців».

Як повідомлялось, у вівторок кілька республіканців заблокували кандидатуру Кевіна МакКарті на посаду спікера упродовж трьох голосувань поспіль.

Наразі розпочинається черговий етап обговорень та голосувань, втім схоже, що єдності у республіканців не додалося: представники радикального крила партії висувають на посаду спікера Байрона Дональдса — представника штату Флорида.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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