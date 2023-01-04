В Гаазі підтримали плани створити в місті трибунал щодо Росії

Міська рада заявила про готовність міста прийняти такий складний процес на своїй території, інформує ZN.ua.

В Гаазі підтримали плани створити в місті трибунал щодо Росії
© pixabay.com

Депутати міської ради Гааги підтримали ініціативу лідера партії VVD (Народна партія за свободу і демократію) Лотте ван Бастен Батенбург щодо створення у місті спецтрибуналу для Росії, повідомляє «Укрінформ» із посиланням на пані Батенбург.

За її словами, вона цілеспрямовано працювала над тим, аби створити у місті спеціальний трибунал, який розглядатиме злочини РФ в Україні, оскільки в Гаазі вже знаходиться Міжнародний кримінальний суд та відбувались спеціальні трибунали щодо Руанди та Югославії.

«Ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні», - сказала Лотте ван Бастен Батенбург.

За її словами, підтримали її пропозицію докласти зусиль для розміщення цього спеціального трибуналу в Гаазі майже усі представники.

«Швидше за все, знадобиться чимало часу, щоб створити достатню міжнародну підтримку для створення трибуналу, а потім для того, щоб трибунал почав свою роботу. Місто Гаага має повністю підтримати це, а також запропонувати та розпочати підготовку до розміщення трибуналу. Ми повинні переконатися, що, як тільки спеціальний трибунал буде офіційно створено, зали суду, офіси тощо будуть готові до використання, щоб правосуддя могло здійснитися», - зазначила лідер ка партії.

При цьому вона додала, що швидше за все для розгляду українського питання знадобиться більша будівля, аніж при розгляді трибуналів щодо Руанди та Югославії, оскільки масив російських злочинів в Україні значно більший.


Ірина Знась, ZN.ua





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