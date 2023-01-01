Росія вже називає майбутнє видворення росіян з Криму «депортацією кримчан» – Ташева

Після деокупації півострова Україна видворить з нього усіх, хто туди незаконно заїхав з 2014 року, інформує ZN.ua.

Росія вже називає майбутнє видворення росіян з Криму «депортацією кримчан» – Ташева
© УНІАН

Усі громадяни РФ, які приїхали в Крим з порушенням міграційного законодавства України, муситимуть виїхати після деокупації півострова, а Росія вже називає це «депортацією кримчан». Про це в коментарі «Укрінформу» сказала постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

«У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже існують правові норми. Всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску “Каланчак”, “Чонгар” або “Чаплинка”, не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там», – сказала Ташева.

Вона повідомила, що посвідку на проживання мали б отримати від 500 до 800 тисяч людей. Виходить, що всі вони живуть там незаконно. Росія вже називає майбутнє видворення «депортацією кримчан».

«Яких кримчан? Ідеться про громадян Росії, які не є кримчанами. Вони є особами, які тимчасово проживають на території Криму. Їхнє видворення – це абсолютно законний процес, який не можна й порівнювати з депортацією 1944 року, коли кримських татар вивезли в товарних вагонах без документів із земель, де вони історично сформували свою державність», – пояснила представниця президента України в Криму.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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