Київ переповнений: населення міста повернулося до довоєнного рівня – Кличко

У Києві кількість населення наблизилась до довоєнного рівня, розповів мер міста Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel.

Він повідомив, що до війни в Києві проживало 3,8 млн осіб, у березні після вторгнення Росії було менше мільйона.

Ми вважаємо, скільки стільникових телефонів використовується. Перед війною тут було 3,8 млн. чоловік, у березні — менше мільйона, у липні — два, два з половиною мільйони, тепер 3,6 млн. 300 тис. з них є зареєстрованими переселенцями з інших регіонів країни. Місто переповнене», - розповів Кличко.

Київська адміністрація підрахувала, що з 24 лютого у Києві зруйновано понад 600 будівель, загинуло 120 киян, у тому числі п'ятеро дітей. Поранення, за даними влади міста, отримали 495 мешканців, у тому числі 30 дітей. Повітряні тривоги тривали 693 години та 49 хвилин, тобто майже 29 днів.

Нагадаємо, у Кабміні оприлюднили чисельність населення України, яка фіксувалася на початок 2022 року. Так, на 1 січня поточного року в Україні налічувалося 34,5 млн осіб. Ці дані надані уряду Держстатом для підготовки держбюджету на 2023 рік.