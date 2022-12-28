Росії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense Express

Директор Defense Express Сергій Згурець не відкидає того, що війна може затягнутися на 2 чи 3 роки, адже РФ вистачить ресурсів на такі тривалі бойові дії. В ефірі телеканалу "Еспресо" він зауважив, що саме для цього РФ хоче заморозити конфлікт.

При цьому Згурець вважає, що наступний рік стане вирішальним у війні.

"Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимось в такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій", - сказав Згурець.

Він зазначив, що між успіхами України та військовою допомогою від НАТО є зв'язок.

"Я не виключаю того, що бойові дії можуть тривати щонайменше 2-3 роки. Адже в Росії ще залишаються чималі ресурси у військовій техніці. Тому Росія може з меншими темпами ефективності затягувати бойові дії. Проте такий сценарій розвитку подій не єдиний, - наголошує Згурець. - На мою думку, наступний рік стане досить важливим у цій війні. І для нас успішність наступальних дій у 2023 році буде залежати від допомоги союзників".