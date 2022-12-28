Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі
Прорив до Києва є малоймовірним за будь-яких сценаріїв, інформує
Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що зараз на території Білорусі не спостерігається активність ворожих військ, яка могла б свідчити про підготовку до наступу у січні-лютому. Про це він сказав
"Уважно відслідковуючи динаміку, яка спостерігається на сьогодні, ми не бачимо різкого або постійного зростання кількості підрозділів Російської Федерації або нарощування бойових можливостей білоруської армії, які свідчили б про те, що вони вже на кінець січня можуть почати якісь дії", - розповів він.
Та він зазначає, що якщо РФ вже ж наважиться на повторне вторгнення з півночі, прорив до Києва є малоймовірним.
"І в інженерному, і в оперативному плані ця територія і наші війська підготовлені значно краще й противник отримає гідну відсіч", - зазначив Грабський.