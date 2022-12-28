Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі

Прорив до Києва є малоймовірним за будь-яких сценаріїв, інформує ZN.ua.

Вторгнення з Білорусі: чи готуються вже окупанти до нових боїв на півночі
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що зараз на території Білорусі не спостерігається активність ворожих військ, яка могла б свідчити про підготовку до наступу у січні-лютому. Про це він сказав під час телемарафону.

"Уважно відслідковуючи динаміку, яка спостерігається на сьогодні, ми не бачимо різкого або постійного зростання кількості підрозділів Російської Федерації або нарощування бойових можливостей білоруської армії, які свідчили б про те, що вони вже на кінець січня можуть почати якісь дії", - розповів він.

Та він зазначає, що якщо РФ вже ж наважиться на повторне вторгнення з півночі, прорив до Києва є малоймовірним.

"І в інженерному, і в оперативному плані ця територія і наші війська підготовлені значно краще й противник отримає гідну відсіч", - зазначив Грабський.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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