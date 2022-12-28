Володар овець: яскраві фотожаби на подарунок Путіна учасникам саміту СНД

Напередодні Нового року президент Росії Володимир Путін, на якого подали до суду, подарував своїм колегам - учасникам неформального саміту країн Співдружністі Незалежних Держав персні.

Як інформують російські ЗМІ, на кожному з них була розміщена символіка СНД та напис "З новим роком 2023", інформує Апостроф .

Також на перснях було вказано назву країни, де, власне, й проходив саміт - Росія.

Як стало відомо, з дев'яти лідерів країн свій перстень одразу одягнув лише президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У Мережі подаровані персні вже порівняли з "Кільцями влади", вигаданими Джоном Р.Р. Толкіном, які з'явилися в циклі "Володар кілець". У ньому фігурували 19 магічних кілець, включаючи три кільця ельфів, сім кілець гномів та дев'ять кілець людей. Найбільшу владу мало двадцяте "Кільце Всевладдя", створене Темним володарем Сауроном.

Ті ж обручки, які були зроблені для людей, були роздані дев'яти королям, щоб прищепити їм спрагу влади і навернути до зла. Згодом королі стали примарами кільця або "назгулами".