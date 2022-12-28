Володар овець: яскраві фотожаби на подарунок Путіна учасникам саміту СНД

Напередодні Нового року президент Росії Володимир Путін, на якого подали до суду, подарував своїм колегам - учасникам неформального саміту країн Співдружністі Незалежних Держав персні.

Як інформують російські ЗМІ, на кожному з них була розміщена символіка СНД та напис "З новим роком 2023", інформує Апостроф.

Також на перснях було вказано назву країни, де, власне, й проходив саміт - Росія.

Як стало відомо, з дев'яти лідерів країн свій перстень одразу одягнув лише президент Білорусі Олександр Лукашенко.

У Мережі подаровані персні вже порівняли з "Кільцями влади", вигаданими Джоном Р.Р. Толкіном, які з'явилися в циклі "Володар кілець". У ньому фігурували 19 магічних кілець, включаючи три кільця ельфів, сім кілець гномів та дев'ять кілець людей. Найбільшу владу мало двадцяте "Кільце Всевладдя", створене Темним володарем Сауроном.

Ті ж обручки, які були зроблені для людей, були роздані дев'яти королям, щоб прищепити їм спрагу влади і навернути до зла. Згодом королі стали примарами кільця або "назгулами".


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Очільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООНОчільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООН
Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗСУказ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗС
Російська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози ПутінаРосійська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози Путіна
Лавров заявив, що у Пентагоні "погрожують вбити Путіна"Лавров заявив, що у Пентагоні "погрожують вбити Путіна"
За словами Путіна не слідують факти – МЗС ІталіїЗа словами Путіна не слідують факти – МЗС Італії
У Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФУ Путіна нові методи популяризації російськості: про що тепер розповідатимуть громадянам РФ
Прем'єр-міністерка Естонії пояснила, чому погоджуватися на мир на умовах Путіна небезпечноПрем'єр-міністерка Естонії пояснила, чому погоджуватися на мир на умовах Путіна небезпечно
В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання РосіїВ Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії
У Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальнимиУ Держдепі США назвали слова Путіна про ядерну зброю порожніми та безвідповідальними
Вважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС ПольщіВважаємо, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна – МЗС Польщі
Последние новости
Подгружаем последние новости