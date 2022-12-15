РФ втратила в Україні понад 96 тисяч солдатів, а здатися в полон хочуть менше 5% від цього числа

За три місяці проєкт «Хочу жити» отримав від росіян понад 4 300 заявок на здачу в полон, повідомив його речник Віталій Матвієнко.

«З моменту старту проєкту «Хочу жити» на даний момент (ми отримали) понад 4 300 звернень. Здебільшого (звертаються) військовослужбовці РФ, чи мобілізовані цікавляться, як здатися полон. Або вже ті, хто ухвалив рішення», - зазначив Матвієнко в етері телеканалу Freedom.

Усі заявки обробляються, з росіянами працюють, «щоб здавання в полон минуло безпечно».

Спеціальну гарячу лінію «Хочу жити» запустили в Україні 19 вересня, за два дні президент Росії Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію.

Матвієнко не уточнив, чи змінилася кількість звернень після 21 вересня, але в соцмережах можна зустріти скарги самих росіян на те, що лінії «Хочу жити» завантажені настільки, що не всі мобілізовані можуть додзвонитися.