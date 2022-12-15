"Видаються в особливих випадках": скільки росіян із візами в'їхали до України, статистика

біженці, кордон, війна, переселенці

Представник Державної прикордонної служби України розповів, скільки росіян із візами в'їхали до нашої країни.

Так, Андрій Демченко зазначив , що переважна більшість росіян отримали візи з гуманітарних причин з метою возз'єднання сім'ї.

"Як повідомляв раніше МЗС, за 4,5 місяці візового режиму було видано 10 віз для громадян РФ. Ми бачимо, що кількість виданих дозволів є досить малою, і видаються вони виключно в особливих випадках, коли це пов'язано з гуманітарною складовою", - повідомив Демченко. .

украинцы возвращаются из-за границы

Раніше повідомлялося, що британська благодійна організація The Charities Aid Foundation опублікувала рейтинг найщедріших країн світу. До топ-10 потрапила й Україна.

Про це свідчить інформація на сайті організації. Оцінювали найщедріші країни за рівнем допомоги незнайомим людям, кількістю пожертв та волонтерів.

Лідером рейтингу п'ятий рік поспіль стала Індонезія. На другому місці – Кенія, на третьому – США.

Також до десятки потрапили Австралія, Нова Зеландія, М'янма, Сьєрра-Леоне, Канада, Замбія та Україна.

Фактично Україна – єдина європейська країна, яка входить у першу десятку, піднявшись із 20-го місця у 2020 році на 10-е місце у 2021 році.

За даними рейтингу, 75% українців допомагають незнайомим людям, 47% громадян регулярно пожертвують, а волонтерять 24% українців.


Юлия Александрова, politeka.net





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