Російський лідер Владімір Путін сьогодні видав низку доволі цікавих доручень. Про це пишуть росЗМІ.

Він доручив:

включити до планів наукових праць дослідження про колоніальну політику Європи, у тому числі в Африці, та її наслідки (мета - продовження дискредитації Заходу);

опрацювати питання запровадження у вишах модуля з історії релігії Росії (особливо цікаво на тлі рішень української влади щодо діяльності УПЦ МП) ;

зайнятися популяризацією героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям.

Та не варто забувати й про інші наративи, які росіяни також поширюють під виглядом своїх "цінностей". Приміром, минулого місяця там офіційно ухвалили закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ. Щоправда, ще з 2013 року в федерації існує заборона "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Проте новий закон стосується вже й дорослих.

Ще одна "перлина" російської законодавчої машини - покарання за "заперечення сімейних цінностей". Кремль прирівнює "заперечення сім'ї як суспільної цінності, пропаганду способу життя "чайлдфрі" (без дітей) та популяризацію нетрадиційних сексуальних відносин" до "пропаганди нетрадиційних відносин". За порушення цього закону навіть передбачається штраф до мільйона рублів, арешт до 15 діб або зупинення діяльності юридичної особи. Фактично, ця стаття, як і багато інших у Росії, використовується для переслідування ЛГБТ-активістів.

Згадуючи про пропаганду російською владою таки своїх "цінностей", окремо варто відзначити роботу тамтешньої церкви, яке займає доволі важливе місце у пропаганді війни. Наприклад, у вересні патріарх Кіріл під час проповіді заявив, що людина може "змити всі гріхи" з себе, якщо стане жертвою "при виконанні військового обов'язку". А у квітні він закликав росіян бути згуртованими і готовими служити владі країни до кінця свого життя. Ба більше, він відмовився засудили рішення Владіміра Путіна про вторгнення в Україну, збрехавши, нібито Донбас "вісім років намагаються знищити" через цінності, пов'язані з гей-парадами.

Все це частини так званих "духовных скреп" росіян, які Москва пропагує як фундамент російських цінностей. Проте насправді багато з цього - лише підґрунтя військової експансії.