Мобілізація в Україні: з якими захворюваннями не беруть до армії

Навіть у воєнний час деякі чоловіки не підлягають призову, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: з якими захворюваннями не беруть до армії
© КМДА

Через військову агресію Росії в Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але існують деякі виключення.

Так, під час війни деякі особи звільняються від мобілізації, оскільки мають проблеми зі здоров’ям. Повний перелік захворювань, з якими не беруть на службу до армії, вказаний у наказі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».

Зокрема, від військової служби та мобілізації звільняються чоловіки, які мають важкі патології (шизофренія, розумова відсталість, глухота, відсутність кінцівок, сліпота).

Також є перелік захворювань, які можуть тимчасово чи довічно звільнити військовозобов'язаного чоловіка від військової служби не лише у мирний час, але й воєнний.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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