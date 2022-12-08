Узбекистан відмовився від «газового союзу» з РФ

Раніше пропозицію Путіна поставили під сумнів у Казахстані, інформує ZN.ua.

Узбекистан відмовився вступати в «газовий союз» за участю РФ та Казахстану, який запропонував створити президент Росії Владімір Путін. Про це повідомляє DW.

«Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ», - заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов.

Він додав, що його країна купуватиме енергоносії у Росії та інших країн лише за вигідних цін і контрактних умов.

«Незважаючи на те, що Узбекистан відчуває гостру нестачу газу, у низці регіонів планово відключають електроенергію, а в Ташкенті та Ферганській долині призупинено роботу газових заправок, влада не має наміру ставити під загрозу національні інтереси, економіку та незалежність», - наголосив міністр.

За його словами, Узбекистан веде переговори про закупівлю газу та електроенергії із сусідніх країн, «але не через якийсь альянс чи союз».

Мірзамахмудов підкреслив, що навіть якщо з РФ буде укладено угоду про постачання газу, це не означатиме створення «союзу».

«Узбекистан не має спільного кордону з Росією. Тому будуть проведені переговори щодо його постачання через сусідній Казахстан. Це буде технічний контракт», - пояснив міністр.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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