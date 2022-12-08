Резніков розповів про новенькі БПЛА українського виробництва, які ЗСУ прийняли на озброєння

Впродовж останніх тридцяти днів Збройні сили України прийняли на експлуатацію сім зразків безпілотних літальних апаратів українського виробництва, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. При цьому він зазначив, що раніше армія отримувала 1-2 зразки БПЛА на рік.

«Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року», - зазначив міністр.

Він уточнив, що нещодавно було спрощено прийом нового озброєння до експлуатації війська. Зокрема створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Після допуску міністерство може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

«Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав технічні характеристики, потрібні для війська», - уточнив Резніков.

При цьому БПЛА не єдині новинки, які надійшли українським військовим.

Так, 6 грудня на озброєння взято автоматизовану систему Центру оперативного керування (ДКР «Дзвін-АС»), яка проходила випробування вже в умовах війни

Також Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення «Інтеграційна платформа «Дельта», однак їй ще потрібно пройти тактичні випробування.