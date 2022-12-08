Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявив що Росія прагне «перерви» у бойових діях, щоб підготуватися до нового наступу на початку наступного року. З цією думкою погоджуються й інші європейські політики та експерти Інституту дослідження війни ( ISW ).

Вразі виникнення оперативної паузи цією зимою Україна втратить стратегічну ініціативу, тоді як Росія отримає можливість перегрупуватися та підготувати резерв для поновлення наступу вже весно 2023 року.