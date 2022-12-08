Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW

Експерти Інституту дослідження війни спрогнозували до чого призведе тимчасове перемир'я на російсько-українському фронті, інформує ZN.ua.

Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявив що Росія прагне «перерви» у бойових діях, щоб підготуватися до нового наступу на початку наступного року. З цією думкою погоджуються й інші європейські політики та експерти Інституту дослідження війни (ISW).

Вразі виникнення оперативної паузи цією зимою Україна втратить стратегічну ініціативу, тоді як Росія отримає можливість перегрупуватися та підготувати резерв для поновлення наступу вже весно 2023 року.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання РосіїВ Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії
У росії раптово "зникли" 9 бомбардувальників: опубліковані кадриУ росії раптово "зникли" 9 бомбардувальників: опубліковані кадри
Путін звинуватив Польщу у претензіях на Україну та нагадав усім про ядерну зброюПутін звинуватив Польщу у претензіях на Україну та нагадав усім про ядерну зброю
Білорусь не атакує Україну — глава розвідкиБілорусь не атакує Україну — глава розвідки
The Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість УкраїниThe Guardian: Вибухи на авіабазах в Росії можуть говорити про тактичну винахідливість України
В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки РумуніїВ Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії
У Росії можна буде отримати повістку через соціальні мережі або СМС – ГУРУ Росії можна буде отримати повістку через соціальні мережі або СМС – ГУР
Можуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофактМожуть повернутися до радянської практики: у Росії почали друкувати талони на їжу, фотофакт
В ООН обговорюють проєкт резолюції щодо спецтрибуналу для покарання Росії за агресіюВ ООН обговорюють проєкт резолюції щодо спецтрибуналу для покарання Росії за агресію
Кремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of IsraelКремль має намір перекинути з Сирії в Україну військову техніку – The Times of Israel
Последние новости
Подгружаем последние новости