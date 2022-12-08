Новостей.COM ⇒
2022-12-08
Оперативна пауза піде на користь Росії, позбавивши Україну ініціативи – ISW
Експерти Інституту дослідження війни спрогнозували до чого призведе тимчасове перемир'я на російсько-українському фронті, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявив що Росія прагне «перерви» у бойових діях, щоб підготуватися до нового наступу на початку наступного року. З цією думкою погоджуються й інші європейські політики та експерти Інституту дослідження війни (
Вразі виникнення оперативної паузи цією зимою Україна втратить стратегічну ініціативу, тоді як Росія отримає можливість перегрупуватися та підготувати резерв для поновлення наступу вже весно 2023 року.
Дар’я Кєпова, ZN.ua